الإمارات تشارك في اجتماعات وزراء الخارجية التحضيرية للقمة العربية في دورتها الـ 31 بالجزائر

المصدر: وام

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ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في إطار التحضير لاجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة الجزائر والمقررة يومي 1 و2 نوفمبر.

ويقوم وزراء الخارجية خلال الاجتماعات بتحضير الوثائق الخاصة باجتماعات القادة في القمة التي تنطلق غداً الثلاثاء، بما في ذلك التوافق على بنود جدول الأعمال، ومسودات مشاريع القرارات ومختلف الوثائق ذات الصلة التي سترفع إلى القادة.

وكان وزراء الاقتصاد العرب قد عقدوا اجتماعاً تحضيرياً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ورفعوا مسودات مشاريع القرارات الخاصة بمبادرات التعاون الاقتصادي والاجتماعي التي سترفع إلى القادة لإقرارها.

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