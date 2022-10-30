شيخ الأزهر يشارك بملتقى «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» في البحرين

المصدر: وام

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يشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» الذي يعقد يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبحضور البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.

ومن المقرَّر أن يُجري فضيلة الإمام الأكبر لقاءاتٍ رسميةً مع ملك البحرين وبابا الفاتيكان، وسيعقد فضيلته لقاءاتٍ مع القادة والرموز الدينيين المشاركين في المؤتمر.

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