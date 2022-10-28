السعودية.. أمر ملكي بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز لارتكابه جرائم غسل الأموال والتزوير

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أمرا ملكياً بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.

وبناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير، ستتولى الهيئة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وأكد متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أحمد الحسين، اعتراف مدير جامعة الملك عبدالعزيز بما نسب إليه خلال التحقيق، وبين أن تحرك «نزاهة» جاء بناءً على معلومات بوجود تجاوزات في الجامعة.

وأضاف الحسين بناء على ذلك قامت الهيئة باتخاذ إجراءات تحري وتحقق ومراجعة تكشف لها من خلالها قيام مدير الجامعة بالعديد من تجاوزات للتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي واستغلال تفويضه على حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، واستغلال والإشراف على المشاريع والبحوث، وقد توفرت الدلائل والبيانات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد الحسين أن الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز ستعود لخزينة الدولة مؤكداً أن من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز