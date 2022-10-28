الإمارات تدعو لخفض التصعيد في أوكرانيا

المصدر: (نيويورك - البيان)

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دعت دولة الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن مجدداً إلى خفض التصعيد، ووقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا، وإيجاد حلٍ دبلوماسي لهذا النزاع.

كما أكدت في البيان الذي ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن التَوافق الدولي حول حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل مبني على أطر قانونية دولية راسخة، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة البيولوجية، والتي تلتزم بها الإمارات، فبِموجَب هذه الاتفاقية، لا يجب أبداً تطوير الأسلحة البيولوجية، أو إنتاجها، أو تخزينها، أو حِيازتها، أو الاحتفاظ بها، أو نَقلِها.

ومن غير المقبول كذلك استخدام هذه الأسلحة في حالات النزاع، أو تحت أي ظرفٍ من الظروف. وقالت الحفيتي: «نشجع جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على حل خلافاتِها بالحوار البنّاء، الأمر الذي يعني، من الناحية العملية، أنه عندما تَطرأ أي مسائلٍ في إطار الاتفاقية، أن تَـتعهد الأطراف بالتشاور والتعاون لحل الخلافات. وأخيراً، نَدعو مرة أخرى إلى خفض التصعيد، ووقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا، وإيجاد حلٍ دبلوماسي لهذا النزاع».

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