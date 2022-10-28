الإمارات تجدد دعمها الكامل للمغرب وسيادتها على منطقة الصحراء

المصدر: نيويورك - البيان

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جددت الإمارات دعمها الكامل للمملكة المغربية وسيادتها على منطقة الصحراء المغربية كلها، وقالت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة:

«نكرر مجدداً دعمنا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007 واعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية، كما تشكل هذه المبادرة حلاً مهماً يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة». ورحبت الإمارات كذلك باعتماد مجلس الأمن قرار تجديد ولاية بعثة «مينورسو» لمدة عام كامل، وقالت الحفيتي إن هذا يعكس الدور الهام والفاعل للبعثة في دعم الاستقرار في المنطقة.

وأضافت: تـثمن الإمارات النَهج البناء للمجلس من حيث اعتماد لغة متوازنة تؤكد على دعم إعضائه لعمل المبعوث الخاص لستيفان دي ميستورا، والذي نشيد بجهوده الدؤوبة، خاصة من حيث تيسير العملية السياسية بهدف التوصل إلى حلٍ سياسي وواقعي وعادلٍ ودائم ومقبول، على أساس المعايير التي وضعها مجلس الأمن منذ عام 2007.

وتابعت: «نحض في هذا الإطار المبعوث الخاص على مواصلة البِناء على التقدم الذي أحرزه سلفه، كوهلر، ويشمل ذلك عملية المائدة المستديرة التي شملت المشاركين الأربعة ولا تزال تـعد خطوة هامة نحو التوصل إلى هذا الحل».

استمرار الاشتباكات

وفي بيان آخر، أعربت الإمارات عن قلقها بشأن استمرار الاشتباكات والعنف بين القبائل في منطقة أبيي، بما في ذلك الحوادث التي تعيق عمليات بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي «يونيسفا»، وتستهدف قواتها وتزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية المتردية في المنطقة، لاسيّما مع تعرّض المنطقة للفيضانات التي تسببت في عمليات النزوح الأخيرة وجرف الأراضي الزراعية، لتزيد بذلك من حدة انعدام الأمن الغذائي، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها لجان الحماية المجتمعية ولجنة الحماية المشتركة في مساعدة بعثة «يونيسفا» على الاستجابة للحوادث في الوقت المناسب.

وحضّت الدولة في بيان أمام مجلس الأمن، ألقاه سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة، بعثة «يونيسفا» على التواصل مع المجتمعات المحلية في أبيي للحد من التوترات الراهنة، باعتبار تعزيز الحوار والتعايش السلمي ركيزة أساسية لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة.

وأشارت دولة الإمارات إلى أنّ المبادرات والتطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة مشجعة، وأبرزها عقد مؤتمر السلام من خلال الحوار، والذي شمل قادة القبائل وممثلين عن النساء والشباب، مشددة على أهمية استمرار هذا التواصل وبشكل منتظم وشامل، مع تقييم التقدم المحرز في ما يتعلق بتنفيذ المبادئ المتفق عليها في المؤتمر، وأثنت الإمارات في بيانها على الدور القيادي لبعثة «يونيسفا» في تنفيذ مشاريع سريعة الأثر، والعمل بصورة مشتركة مع شرطة الأمم المتحدة لإحالة الناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في أبيي إلى المكتب التجريبي للشؤون الجنسانية والذي يعمل على مدار الساعة.

ونوهت الدولة، بالدور المهم الذي تلعبه «يونيسفا» في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين، بما في ذلك عبر برنامج أبيي المشترك بإشراف المنسقين المقيمين للأمم المتحدة في السودان وجنوب السودان.

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