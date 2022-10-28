الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في إيران

المصدر: أبوظبي - وام , عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقداً دينياً في مدينة شيراز جنوب إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجار، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

إدانات عربية

وأدانت دول عربية الهجوم الإرهابي في شيراز. وأكد بيان أصدرته الخارجية المصرية «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب البغيض بكل أشكاله وصوره»، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا. كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف زوار ضريح بمحافظة شيراز الإيرانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، «موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب»، وعبرت الوزارة عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب إيران، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعلن العراق إدانته للهجوم الإرهابي وجددت بغداد موقفها الثابت من الإرهاب والعنف والتطرف، بينما قدمت التعازي الصادقة لعائلات الضحايا. وأدان لبنان عبر بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الإرهابي في شيراز، ودعا إلى محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي المرفوض.

كان مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بالمحافظة الإيرانية إسماعيل محبي بور قال إن هجوماً إرهابياً استهدف مرقداً في مدينة شيراز، مركز المحافظة، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً، بينهم طفلان.

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