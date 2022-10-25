عبد الله بن زايد ووزير خارجية غواتيمالا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع ماريو أدولفو بوكارو، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وغواتيمالا والحرص المشترك على تعزيزها وتوسعة آفاق التعاون في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب ماريو أدولفو بوكارو عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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