مختبر الدبلوماسية يعلن عن منصة الشراكة الإماراتية الأفريقية

المصدر: وام

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أعلن مختبر الدبلوماسية عن إطلاق منصة الشراكة الإماراتية الأفريقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، من مكتب وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ضمن أعمال القمة الثقافية التي عقدت في منارة السعديات في أبوظبي.

وأكد الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عمق العلاقات التاريخية القائمة بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، وأهمية تطويرها على كافة المستويات وضمن مختلف المجالات والقطاعات، ولا سيما القطاع الثقافي الإبداعي، مشيرا إلى حرص دولة الإمارات على توثيق روابطها مع مختلف الدول الأفريقية الصديقة، والاعتزاز بالشراكات التي تجمعها بدول القارة، والقائمة على أساس راسخ من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.

وتهدف المنصة إلى تعزيز شراكة دولة الإمارات مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومد جسور التواصل والتبادل الحضاري والثقافي والمعرفي والاقتصادي مع شعوب هذه الدول الصديقة في مختلف القطاعات مثل قطاع التعليم والصحة والطاقة والاستدامة والعلوم والفنون والتراث والفكر والأدب، إلى جانب التنمية الاقتصادية التي تعزز تنمية المواهب وتمكين جميع الفئات المجتمعية بما فيها فئة الشباب والمرأة.. كما ستعمل المنصة مع الشركاء للحفاظ على مكوّنات إرث الثقافات وذلك من خلال إطلاق الأبحاث المشتركة وتنظيم الفعاليات الكبرى والمعارض.

وفي إطار هذا الحدث، قال الدكتور محمد الظاهري نائب مدير أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إن إطلاق منصة الشراكة الإماراتية الأفريقية هو امتدادٌ لعلاقاتٍ راسخة وتاريخٍ عريق بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن المنصة ستساهم في تعزيز التعاون والعلاقات الراسخة وفي خلق مشاريعٍ ثقافية مشتركة.

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