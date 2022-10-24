الإمارات تشارك في الاجتماع التحضري لاجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون بالرياض

المصدر: وام

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تشارك وزارة الداخلية في الاجتماع التحضيري للاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس الوفد العميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة.

ويبحث الاجتماع الذي ينعقد في مقر الأمانة بالرياض عدداً من الموضوعات والمستجدات في المجالات الأمنية والشرطية لمناقشتها في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ضم الوفد العميد الدكتور جمال سيف فارس، والعميد أحمد المرر من ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمستشار القانوني أحمد هاشم الهاشمي، والعقيد محمد سالم مولى مدير إدارة البنية التحتية الرقمية، والرائد سعيد خلفان الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط.

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