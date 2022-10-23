ولي عهد البحرين يستقبل عبد الله بن زايد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، بقصر الرفاع في المنامة، اليوم، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى ولي عهد البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.

ورحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وحمَّله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من الرفعة والنماء.

وأكد عمق العلاقات الراسخة والمميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات على مختلف المستويات، وما تحظى به هذه العلاقة من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظهما الله، التي تحقق بفضلها العديد من المنجزات على مختلف مسارات التعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد ولي عهد البحرين بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مملكة البحرين وشعبها، معرباً عن تقدير المملكة لهذه المواقف النابعة من علاقات وروابط تاريخية راسخة تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً بالأدوار الفاعلة لدولة الإمارات إقليمياً ودولياً وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام.

كما أشاد بمخرجات اجتماعات اللجنة العليا التي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب تحقق التكامل المنشود على مختلف الصعد، مثمناً الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا المشتركة من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين والدفع بالعلاقات المشتركة نحو كل ما من شأنه الخير والنماء.

من جانبه، أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الأخوية الإماراتية البحرينية تشكِّل نموذجاً متميزاً للعلاقات الراسخة والمثمرة بين الأشقاء، مشيراً إلى أن الإمارات والبحرين تحرصان على المضي قدماً نحو تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتنمية مجالات العمل المشترك كافة، بما يعزز مسارات التنمية في البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز مستويات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والشعبين بما يحقق التطلعات المنشودة، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

وأقام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز