أمير الكويت يعود إلى بلاده من إيطاليا بعد فحوص طبية

المصدر: كونا

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عاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى أرض بلاده، مساء اليوم، قادماً من إيطاليا، بعد استكمال فحوص طبية معتادة.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض المطار ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وكبار المسؤولين في دولة الكويت.

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