الدولة تدعم جهود مجلس الأمن لمعالجة الوضع الأمني في هايتي

المصدر: نيويورك - البيان

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جددت دولة الإمارات عبر تصويتها لصالح القرار 2653 دعمها لجهود المجلس لمعالجة الوضع الأمني الصعب في هايتي بشكلٍ مباشر.

وذلك من خلال العقوبات التي تستهدف العصابات المسلحة في هايتي. وقالت معالي لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «من غير المقبول على الإطلاق ما نشهده من أعمال عنف وإرهاب ترتكبها العصابات المسلحة ضد الشعب في هايتي.

لذلك فإن إنشاء هذا القرار نظام عقوبات ضد العصابات المسلحة في هايتي، يعد خطوة مهمة للتصدي لمثل هذه الأعمال، وبشكل خاص، منع إمداد تلك العصابات بالسلاح غير المشروع عبر حظر الأسلحة».

وضع متدهور

وأضافت لانا نسيبة: «توضح الإحاطات والتقارير الواقعية التي استمعنا لها حول الوضع الإنساني المتدهور في هايتي، من حيث انتشار انعدام الأمن الغذائي والمائي ونقص الكهرباء والوقود والدعم الطبي وتفشي وباء الكوليرا مجدداً، لذلك نرحب بإدخال هذا القرار لغة اقترحتها دولة الإمارات ودعمها أعضاء المجلس لوضع استثناءات إنسانية للتقليل من آثار تدابير العقوبات على المساعدات الإنسانية في هايتي، ونشيد هنا بالنهج البنّاء الذي اتبعه حاملو القلم بشأن هذه القضية المهمة، كما أن اعتماد القرار بالإجماع، يدل على الحاجة الملحة لوحدة المجلس في هذا الشأن».

دور مهم

وتابعت: «نرحب أيضاً بإدراج حاملي القلم مقترحات دولة الإمارات حول إيلاء المزيد من التقدير للدور المهم الذي تلعبه الدول والمنظمات الإقليمية، ومنها مجموعة دول الكاريبي، في دعم هايتي في مسارها نحو السلام والاستقرار.

كما نرحب أخذهما بمقترحات دولة الإمارات بشأن إدراج لغة في هذا القرار لمعالجة التقارير المروعة حول العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من قِبل العصابات المسلحة». وفي الختام دعت الإمارات مجدداً جميع الجهات الفاعلة في هايتي إلى وضع خلافاتها جانباً، والعمل من أجل التوصل إلى تسويةٍ سياسيةٍ بين الأطراف الهايتية.

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