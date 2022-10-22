قرقاش: الإمارات طوت صفحة الخلاف وتسعى إلى القمم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات طوت صفحة الخلاف إلى الأبد، وأنها لن تنجر إلى الترهات والمهاترات، مشدداً على أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شغل سموه الشاغل أمنها وازدهارها ومستقبلها.

وقال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:

«طوت الإمارات صفحة الخلاف إلى الأبد ولن تنجر إلى الترهات والمهاترات»، وأضاف في تغريدته قائلاً: «فالوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، شغله الشاغل أمنه وازدهاره ومستقبله»، واختتم الدكتور أنور قرقاش تغريدته بالقول: «نسعى بجد واجتهاد إلى القمم وإلى موقع رائد بين الأمم، ونأسف لمن استخف وشغلته توافه الأمور».

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