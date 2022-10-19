السعدون يعود لرئاسة مجلس الأمة الكويتي

المصدر: (الكويت-وكالات)

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زكى مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية الأولى، أمس، النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً للمجلس للفصل التشريعي الـ17.

جاء ذلك في أول جلسة انعقاد لمجلس الأمة (البرلمان) منذ انتخابه في 29 سبتمبر الماضي، بحضور نائب الأمير، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتنص المادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله.

وأحمد السعدون (87 عاماً) برلماني مخضرم، من مواليد 1934، كان عضواً في مجلس الأمة منذ 1975، وقد فاز في كل الانتخابات التي نظمت في الكويت منذ ذلك العام.

وانتخب رئيساً للمجلس للمرة الأولى في 1985، إلا أن هذا المجلس تم حله بعد سنة، كما انتخب مجدداً على رأس مجلس الأمة في 1992 و1996.

وفي 1999 تمكن الراحل جاسم الخرافي من الفوز على السعدون حتى العام 2012، حيث عاد السعدون رئيساً للمجلس.

وبعد تزكيته رئيساً للمجلس، أعرب السعدون عن أمله أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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