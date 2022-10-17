15 وزيراً بينهم سيدتان في الحكومة الكويتية الجديدة

المصدر: (الكويت- د.ب.أ)

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أصدر ولي العهد الكويتي أمراً بقبول التشكيل الحكومي الجديد، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ويضم التشكيل الجديد 15 وزيراً، حيث ضم امرأتين هما: د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة، وميّ جاسم محمد البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ونائبين في البرلمان هما عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ود. بدر حامد الملا نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط. كما يضم التشكيل الجديد في الوزارات السيادية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، وعبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيراً للدفاع.

كما يضم التشكيل بدر حامد يوسف الملا نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط، والشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزيراً للخارجية خلفاً للشيخ أحمد ناصر الصباح.

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