أمير الكويت يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل الحكومة

المصدر: كونا

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أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وجاء في نص المرسوم أنه «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الاميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444ه الموافق 5 أكتوبر2022م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة، وعلى الاستقالة المقدمة من السادة الوزراء بتاريخ 6/10/2022، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يعاد تشكيل الوزارة على النحو التالي:

1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

2 - براك على براك الشيتان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

3 - الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

4 – عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

5 – عبد الوهاب محمد أحمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

6 - الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة.

7 - الدكتورة أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

8 - الدكتور حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

9 - سالم عبد الله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.

10 – عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

11 – عبد العزيز وليد عبد الله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية.

12 – عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيراً للدفاع.

13 - عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون

الإسكان والتطوير العمراني.

14 - مازن سعد علي الناهض وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

15 - مي جاسم محمد البغلي وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، ويُنشر في الجريدة الرسمية».

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