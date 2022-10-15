السعودية تعرب عن تضامنها مع تركيا بحادث انفجار منجم للفحم

المصدر: وكالات

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أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تضامنها مع جمهورية تركيا حكومة وشعباً جراء حادث الانفجار الذي وقع في منجم بمنطقة أماسرا بولاية بارطن، شمالي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "تعرب المملكة عن تضامنها مع تركيا حكومة وشعباً جراء الانفجار الذي وقع في منجم بارطن".

وأضافت الوزارة أن السعودية تقدمت بتعازيها ومواساتها الصادقة لأسر ضحايا الانفجار، مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم.

وقُتل أربعون عاملاً على الأقل وجُرح 28 آخرون في انفجار المنجم مساء أمس الجمعة، حسب السلطات التي أعلنت اليوم السبت، قرب انتهاء عمليات الإنقاذ.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: «تم إنقاذ 58 عاملاً، بعضهم قاموا بذلك بأنفسهم وآخرون بفضل فرق الإغاثة»، موضحاً أن 28 جُرحوا في الانفجار.

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