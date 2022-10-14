السعودية: يمكن لحاملي بطاقة «هيّا» أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة

المصدر: د ب ا

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أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية، خالد الشمري، اليوم الجمعة، أنه يمكن لحاملي بطاقة "هيا" من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

ولفت خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الجمعة إلى أن هذه التأشيرة مجانية بدون رسوم، ولكن يجب الحصول على تأمين طبي إلزامي من منصة تأشيرة.

وأوضح أن التأشيرة ستكون صالحة لدخول المملكة اعتبارًا من الحادي عشر من نوفمبر المقبل، قبل 10 أيام من بداية بطولة كأس العالم، وحتى اليوم الختامي من البطولة في الثامن عشر من ديسمبر 2022.

وأشار إلى أنه لا يشترط أن يكون حامل التأشيرة قد دخل من دولة قطر، في بطاقة هيا قبل ذلك، وأن مدة الإقامة لحامل التأشيرة شهرين تنتهي في الحادي عشر من يناير 2023.

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