الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي تشارك في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات برواندا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقده المنتدى اليوم ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا.

وضم وفد المجلس المشارك في الاجتماع سعادة كل من: سارة محمـد فلكنـاز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، والدكتورة مـوزة محمد العامري، وميره سلطـان السويدي.

وتضمن جدول أعمال المنتدى انتخاب رئيسة لهذه الدورة ومناقشة الأنشطة الأخيرة للنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء "الجندرية"، وعقد حلقة نقاش حول البرلمانات المراعية للمنظور الجندري: برلمانات خالية من التحيّز والتحرش والعنف ضد النساء.

وناقش المشاركون في الاجتماع من منظور جندري مشروع القرار المدرج على جدول أعمال الجمعية العامة الـ145 بعنوان الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدول.

وقالت سعادة الدكتورة موزة محمد العامري ان الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد على أهمية صياغة القوانين والتشريعات التي تكفل المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وحمايتها، وتلبي تطلعات المرأة والأهداف المرسومة للمشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وتعاون جميع الأطراف لتحقيق هذا هدف تطوير وتحديث التشريعات ولوائحها الإجرائية والجزائية مع إنشاء شبكات معلومات تتيح تبادل المعلومات الكافية.

وأشارت إلى ضرورة صياغة القوانين والتشريعات التي تكفل المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة وحمايتها وتلبي تطلعاتها والأهداف المرسومة للمشاركة السياسية الفاعلة.

وعرضت بعض انجازات دولة الامارات في مجال التمكين السياسي المرأة وهي: قرار زيادة تمثيل النساء إلى 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ووجود 11 سفيرة لدولة الإمارات في مختلف دول العالم، وبلغ نصيب المرأة العاملة في الوظائف القيادية والإشراقية 46%، فضلا عن المبادرات العديدة التي قدمتها دولة الإمارات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي ذلك من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلها لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية، والتي تتضح من البيانات حسب إحصاءات وزارة الاقتصاد حيث يوجد قرابة 25 ألف سيدة أعمال يدرن استثمارات بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم داخل الدولة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز