الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في جيبوتي

المصدر: دبي - البيان، أبوظبي - وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات عسكرية في غارابتيسان بجمهورية جيبوتي، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة جيبوتي وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت دولة الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن الجيبوتية. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان موقف الكويت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب وتأكيدها وقوفها إلى جانب جيبوتي وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفقاً لبيان أوردته وكالة الأنباء السعودية.

كما أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة الهجوم الإرهابي بجيبوتي، وأكدت وقوف المملكة ودعمها الكامل لجمهورية جيبوتي في جهودها للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، مشددة على موقفها الثابت الرافض لكل صور وأشكال التطرف والإرهاب ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

عمل إجرامي

كذلك، أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي. وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن هذا العمل الإجرامي الغادر ينتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية.

وجدد التأكيد على موقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره الرافض والمدين للتطرف والعنف والإرهاب بكل أشكاله ومسبباته، مشدداً على التضامن الكامل مع جمهورية جيبوتي في هذا المُصاب.

وكانت جيبوتي أعلنت مقتل سبعة جنود في هجوم على ثكنات للجيش الجمعة، وتحدثت كذلك عن ستة ما زالوا مفقودين. وحملت وزارة الدفاع، في بيان، «جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية المسلحة»، التي وصفتها بـ«المجموعة الإرهابية»، مسؤولية الهجوم الذي استهدف قاعدة في غارابتيسان شمال جيبوتي الواقعة في القرن الأفريقي.

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