الإمارات تدين الهجوم المسلح على حضانة في تايلاند

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف حضانة للأطفال في شمال شرق تايلاند، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص من بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة تايلاند وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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