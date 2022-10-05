إعلان التشكيل الحكومي الجديد في الكويت

المصدر: كونا

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أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وفيما يلي التشكيل الوزاري الجديد:

1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

2 - د. محمد عبد اللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

3 - د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية.

4 - د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5 – عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

6 – عبد الوهاب محمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7 - د. أحمد عبد الوهاب العوضي وزيراً للصحة.

8 - حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيراً للنفط.

9- د. خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

10- عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيراً للدفاع.

11 - عمار محمد العجمي وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

12 - مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.

13 - د. مثنى طالب سيد عبد الرحمن الرفاعي وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

14 - د. محمد عبد الرحمن بوزبر وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

15 - المستشار/ هدى عبد المحسن الشايجي وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

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