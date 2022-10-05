إعلان التشكيل الحكومي الجديد في الكويت
أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وفيما يلي التشكيل الوزاري الجديد:
1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
2 - د. محمد عبد اللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
3 - د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية.
4 - د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5 – عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
6 – عبد الوهاب محمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
7 - د. أحمد عبد الوهاب العوضي وزيراً للصحة.
8 - حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيراً للنفط.
9- د. خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
10- عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيراً للدفاع.
11 - عمار محمد العجمي وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
12 - مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.
13 - د. مثنى طالب سيد عبد الرحمن الرفاعي وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
14 - د. محمد عبد الرحمن بوزبر وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.
15 - المستشار/ هدى عبد المحسن الشايجي وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.