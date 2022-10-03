الإمارات تدعو إلى تمويل مستدام لـ«صندوق بناء السلام»

المصدر: دبي- البيان

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دعت دولة الإمارات إلى توفير التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ لــ«صندوق بناء السلام» للأمم المتحدة لكونه أداة هامة وفعّالة للاستجابة للأزمات الناشئة.



وأكدت الإمارات في بيان بمجلس الأمن الدولي أمام اللجنة الخامسة للجمعية بشأن البند المعنون «تنظيم الأعمال» أن أمامنا في الجزء الرئيسي لهذه الدورة العديد من المواضيع ذات الأولوية، وفي مقدمتها الميزانية المقترحة لعام 2023، حيث ستكون مناقشاتنا وقراراتنا حاسمة في تحديد قدرة المنظمة على الاستجابة للتحديات العالمية، ويستوجب علينا تخصيص الموارد اللازمة لتتمكن المنظمة من الاضطلاع بدورها والوفاء بمسؤوليتها.



وفي هذا السياق، أكدت دولة الإمارات أهمية توفير التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ لـ«صندوق بناء السلام» لكونه أداة هامة وفعّالة للاستجابة للأزمات الناشئة. حيث وبالرغم من أن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى توافق بشأن تمويل صندوق بناء السلام في الجلسة المستأنفة الثانية للدورة الـستة وسبعين، إلا أن الإمارات تتطلع إلى مفاوضات بنّاءة للتوصل إلى توافق بشأن هذا التمويل الهام.



ولفتت الدولة في البيان إلى أهمية توفير التمويل اللازم للبعثات السياسية الخاصة، لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها على أكمل وجه، وذلك لكونها أداة هامة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

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