ملك الأردن يزور سلطنة عمان الثلاثاء

المصدر: العمانية

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يزور الملك عبـد الله الثانـي ابن الحسين ملك المملكـة الأردنية الهاشمية سـلطنة عمـان يوم "الثلاثاء" وتستمر الزيارة يومين.

جاء ذلـك فـي بيـان صادر عـن ديوان البلاط السلطاني مساء اليـوم "الإحد" فيما يأتـي نصـه..

"انطلاقا من العلاقات الراسخة التي تربط سلطنة عمـان والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفـي إطـار التعـاون والتنسيق بينهمـا لـكـل مـا مـن شـأنه تحقيق المزيـد مـن النماء؛ خدمـة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعاتهما وآمالهما.

وسيقوم جلالة الملك عبد الله الثانـي ابـن الحسـين ملـك المملكـة الأردنية الهاشمية الشقيقة بزيارة رسمية لسلطنة عُمان تستغرق يوميـن ابتداء مـن يـوم "الثلاثاء" الموافـق الرابـع مـن أكتوبـر لـعـام 2022م، وسيتم خلال هـذه الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتيـن بمـا يسـهم فـي تعزيـز الـعمـل العربي المشترك وبحث مختلـف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية."





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