الإمارات تشارك في اجتماع "شيربا" الثالث لمجموعة العشرين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي برئاسة سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، سفير دولة الإمارات المعين لدى جمهورية الهند ومساعد الشيربا الإماراتي، مشاركته في اجتماع شيربا الثالث لمجموعة العشرين الذي عقد في مدينة يوغياكارتا بإندونيسيا في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الحالي والذي يأتي عقب انعقاد اجتماعات وزارية عدة لمجموعة العشرين في الأشهر الأخيرة.

حضر اجتماع شيربا الثالث ممثلين رسميين من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والمدعوين، والمنظمات الدولية لبدء صياغة إعلان قادة مجموعة العشرين ومناقشة التحضيرات للقمة التي ستعقد في شهر نوفمبر 2022.

وأثنى سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي على رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، وإصدارها مسودة موجزة لإعلان القادة وإدراجها مقترحات دولة الإمارات ضمن المسودة، والتي تعكس نتائج مختلف مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين.

كما نقل سعادته توصيات دولة الإمارات بشأن نص الإعلان، بهدف توضيح وتعزيز التزامات مجموعة العشرين في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تغير المناخ، والبيئة، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والسياحة.

ويعد مؤتمر قمة مجموعة العشرين، الذي عقد لأول مرة في عام 1999، تجمعاً سنوياً لممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم حيث يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز