الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا غرب كابول

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية كابول، و أسفر عن مقتل و إصابة عدد من الأشخاص معظمهم من الطلاب.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق و لأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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