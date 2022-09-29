السفارة السعودية في أمريكا تحذر السعوديين في 4 ولايات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين السعوديين المتواجدين في ولايات جورجيا وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية وفرجينيا، إلى أخذ الحيطة والحذر، جراء تداعيات إعصار "إيان".

وأوضحت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "في إشارة إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة بتداعيات إعصار ايان؛ تأمل السفارة من المواطنين المتواجدين في ولايات جورجيا وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية وفرجينيا، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية".

ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى الاتصال في حال الطوارئ على أرقام طوارئ السفارة التالية:

"(202-746-3555)، (202-746-0666)، (202-746-9777)، (202-746-2888)".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز