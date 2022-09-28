إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد

المصدر: (دبي - البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وقال سموه على «تويتر»: «نبارك لأخي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد السعودية بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، ودعواتنا لسموه بالتوفيق والسداد، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة بمزيد من التقدم في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد عين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء، كما أصدر أمراً ملكياً بإعادة تشكيل المجلس شمل تعيين رئيس المجلس و34 وزيراً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز