الإمارات تدعو إلى دعم دولي للاقتصاد الأفغاني

المصدر: دبي- البيان

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دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الأفغاني لتجنب كارثة إنسانية وتفادي المزيد من انعدام الاستقرار.

كما أعربت الإمارات عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في مستوى الاضطرابات في أرجاء هايتي، ودعت إلى وقف جميع الأعمال العدائية والتمهيد لحل سياسي مستدام.

وألقت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة بيانين لدولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان وهايتي.

أوضاع قاتمة

وحذرت الحفيتي من قتامة الأوضاع في أفغانستان، إذ تشهد البلاد ما يمكن وصفه بعاصفة في ظل مواصلة التمييز ضد النساء والفتيات، وانهيار الاقتصاد المحلي، ونقص السيولة، واستمرار الهجمات الإرهابية، ويضاف إلى ذلك كله الظواهر المناخية القاسية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية حول العالم، ونقص المساعدات.

تجنب كارثة إنسانية

وقالت إن تجنب كارثة إنسانية يقتضي إعادة تنشيط الاقتصاد الأفغاني. لذا، رحبت دولة الإمارات بإعلان الولايات المتحدة إنشاء الصندوق الأفغاني لإدارة 3.5 مليارات دولار من الاحتياطات في البنك المركزي الأفغاني لمصلحة الشعب الأفغاني.

وأكدت أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني، وستواصل المشاركة بشكل بناءّ سواء في المجلس أو من خلال الترتيبات الإقليمية بهدف تحسين الأوضاع في أفغانستان.

دعوة للحوار

وبشأن الأوضاع في هايتي، قالت الحفيتي: في سياق تطورات الأوضاع في هايتي، أعرب عن بالغ قلقنا إزاء التصعيد الأخير في مستوى الاضطرابات في أرجاء البلاد، بما في ذلك الهجمات ضد البنية التحتية المدنية كالمرافق التعليمية والصحية، إذ ندين أعمال العنف هذه كافة، والتي تستهدف المجتمعات في هايتي وتُمزق النسيج الاجتماعي وتُعرقل جهود إحلال السلام المستدام في هايتي.

وتؤكد المجريات الراهنة ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية والعمل على التهدئة وتغليب لغة الحوار مع ضمان شموليته، باحتسابها خطوات جوهرية ستمكن هايتي من البدء بتمهيد الطريق نحو حل سياسي مستدام.

الأمن الغذائي

وأضافت نائبة المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة: إن نهب مستودعات المساعدات الغذائية، ومنها تلك التابعة لبرنامج الأغذية العالمي أمرٌ غير مقبول، ولا سيما مع تعرض ما يقرب من نصف سكان البلاد لانعدام حاد في الأمن الغذائي. إن هذه الممارسات تُعرقل جهود إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، كالغذاء والمياه.

والتي تُعَد شِريّان الحياة للمجتمعات الأكثر ضعفاً، الأمر الذي يقتضي ضمان إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين بأمان وسرعة ومن دون عوائق للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية المزرية في هايتي.

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