مذكرة مساهمة مالية من المملكة لمعالجة الخطر القائم من ناقلة النفط «صافر»

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وقّع المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، مذكرة المساهمة المالية المقدمة من المملكة، والبالغة 10 ملايين دولار، لمعالجة الخطر القائم من ناقلة النفط «صافر»، الراسية قبالة السواحل اليمنية، مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، في مدينة نيويورك.

جاء ذلك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77. (نيويورك- واس)

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