السعودية ترحب بتصريح لابيد بشأن حل الدولتين

المصدر: (عواصم - وكالات)

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رحبت السعودية بالتصريحات الإسرائيلية بشأن حل الدولتين، معتبرة إياها «إيجابية». وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، بخصوص حل الدولتين، «إيجابي» إذا ترجم لأفعال.جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمير فيصل بن فرحان لتلفزيون «العربية». وكان لابيد دعا أول من أمس للعمل على تطبيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.

وأتت تعليقاته بشأن هذه القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة انعكاساً لإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لحل الدولتين خلال زيارته لإسرائيل أغسطس الماضي، وتأتي بعد تجنب القادة الإسرائيليين على مدى سنوات أي ذكر لهذه القضية في الأمم المتحدة. وقال لابيد «الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا»، مضيفاً أن «أي اتفاق سيكون مشروطاً بدولة فلسطينية مسالمة لن تهدد إسرائيل».كما أشاد لابيد في خطابه بجهود دول الشرق الأوسط لتطبيع العلاقات والتعاون مع إسرائيل. ووصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدز خطاب لابيد بأنه «شجاع» لدعمه حل الدولتين.

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