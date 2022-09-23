خادم الحرمين الشريفين يصدر عدة أوامر ملكية

المصدر: البيان

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددا من الأوامر الملكية أمس الخميس الموافق 22-9-2022. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

الأوامر الملكية:

أولاً:

- يُعفى معالي الدكتور / عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه.

- تُعيّن الدكتورة / هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.



ثانياً:

- يُعيّن معالي الدكتور / عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.



ثالثاً:

يُعفى معالي الدكتور / ساعد بن خضر العرابي الحارثي مستشار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية من منصبه.



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