محمد بن سلمان يؤكد لـ "بوتين" استعداد السعودية لبذل المساعي لحل سياسي للأزمة مع أوكرانيا

المصدر: دب أ

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي، بادر به مساء الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "استعداد المملكة بذل المساعي الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة مع أوكرانيا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء أمس الخميس "أن الرئيس بوتين قدم في بداية الاتصال شكره لولي العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى".

وأكد ولي العهد السعودي استعداد المملكة لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة.

ونوه بوتين بانضمام المملكة لمنظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار، مؤكدًا تطلع الأعضاء لمساهمة المملكة الفاعلة في أعمال المنظمة وفقا لـ "واس".

وبحث ولي العهد السعودي مع الرئيس الروسي" أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

يأتي اتصال الأمير محمد بن سلمان مع بوتين بعد ساعات من اتصال أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي أكد خلاله "استعداد المملكة للوساطة بين موسكو وكييف".

وذكرت "واس" أن زيلينسكي أعرب في بداية الاتصال عن شكره لولي العهد السعودي على جهوده في عملية تبادل الأسرى، مقدرا للأمير محمد بن سلمان "قبوله دور الوسيط"، ومنوها بـ "الدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

من جهته، أكد ولي العهد السعودي "حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها"، مؤكدا "استعداد المملكة لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف".

وكتب زيلينسكي على تويتر "ناقشنا أمن الطاقة الأوكراني والتعافي في مرحلة ما بعد الحرب ومشروعات استثمار مشتركة".

يأتي اتصال الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأوكراني أمس بعد ساعات من إفراج روسيا عن 10 سجناء حرب اعتقلوا في أوكرانيا بعد وساطة ولي العهد السعودي.

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