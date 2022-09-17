البرلمان العربي يثمن تجربة الإمارات في مجال المنشآت الإصلاحية

المصدر: وام

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ثمن معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان تجربة دولة الإمارات في مجال المنشآت الإصلاحية لإعادة تأهيل المحكوم عليهم.

جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع السابع للمرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد بالقاهرة، وبحث العديد من القضايا المهمة الخاصة بملف حقوق الإنسان في الدول العربية، وقضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية في أعقاب الأزمات التي يشهدها العالم.

وقال العسومي إن الإمارات تعد نموذجاً مهماً يحتذى به، موضحا أن دور المنشآت الإصلاحية في الإمارات في إعادة تأهيل المحكوم عليهم، يتم وفق برامج تديرها جهات متخصصة في هذا المجال.

وجدد العسومي خلال الاجتماع تحذيره وتنبيهه إلى ضرورة سرعة اتخاذ الخطوات العربية لمواجهة التحديات العالمية بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي زادت من التحديات في مجال الغذاء وتوفيره وإمدادات الطاقة وزاد الأمر بتأثير التغيرات المناخية وما تخلفه من جفاف بدأ العالم يعانيه بالإضافة إلى التخوف من الأمن المائي على المستويين العربي والعالمي.

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