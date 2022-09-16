عبد الله بن زايد يلتقي وزيرة الداخلية في إسرائيل

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أيليت شاكيد، وزيرة الداخلية في إسرائيل.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأطر التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الأمنية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن هذه الزيارة التي تأتي تزامناً مع احتفال البلدين بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي من شأنها أن تفتح آفاقاً أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين لما فيه مصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة.

من جانبها، رحبت أيليت شاكيد بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدةً العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وعمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومحمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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