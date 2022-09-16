الإمارات ترحب بالصندوق التمويلي لإغاثة الشعب الأفغاني

المصدر: أبوظبي، واشنطن - وكالات

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رحبت دولة الإمارات بالمبادرة الأمريكية لتخصيص صندوق تمويلي لتلبية احتياجات الشعب الأفغاني الصديق، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات ترحب بإعلان الولايات المتحدة، وعدد من الشركاء الدوليين، مبادرة لإدارة 3.5 مليارات دولار من الاحتياطات في البنك المركزي الأفغاني، والتي ستخصص لصالح تمويل احتياجات الشعب الأفغاني، والمساهمة في التقليل من آثار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها.

وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع لأن تسهم هذه الخطوة في تسهيل توفير الاحتياجات الملحّة، كما تجدد تأكيد دعمها كافة الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لأفغانستان وشعبها.

يذكر أن الإمارات تقف في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإغاثية للشعب الأفغاني.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن إنشاء صندوق لصالح تمويل الشعب الأفغاني، وذلك بالتنسيق مع عدة شركاء دوليين وخبراء اقتصاديين أفغان.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان أول من أمس، أنه بالتعاون مع الخزانة الأمريكية، وضعت سياسة لتمكين 3.5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح شعب أفغانستان. وقالت: سيحتفظ الصندوق الأفغاني بحسابه لدى بنك التسويات الدولية (BIS) في سويسرا، وسيتولى مراجع حسابات خارجي مراقبة وتدقيق الصندوق الأفغاني على النحو الذي يقتضيه القانون السويسري.

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