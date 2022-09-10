ترحيب سعودي بدخول سفن الوقود ميناء الحديدة

المصدر: (الرياض، عدن - وكالات)

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رحبت المملكة العربية السعودية بموافقة الحكومة الشرعية اليمنية على طلب أممي بدخول عددٍ من سفن الوقود موانئ الحديدة.

وقال بيان لوزارة خارجيتها أمس إن المملكة تؤكد حرصها على دعم إنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، ورفضها التام استغلال الحوثيين حرص المجتمع الدولي والتحالف على السلام، بتعنتهم ورفضهم تنفيذ التزاماتهم.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين وصل بهم الحال إلى رفض آلية دخول سفن المشتقات النفطية موانئ الحديدة المعمول بها منذ ديسمبر 2019، تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف العودة للحرب وإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهرب من التزاماتهم وخصوصاً تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.

وأشادت الخارجية السعودية بقرار الحكومة اليمنية الشرعية إدخال السفن العالقة بسبب رفض الحوثيين واستثنائها من الآلية المتبعة لإدخال السفن حتى نهاية الهدنة، وذلك مراعاةً للوضع الإنساني، ولدعم جهود الأمم المتحدة ومنح فرصة لتحقيق تقدم للمبعوث الأممي إلى اليمن والتعاطي بإيجابية مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل للأزمة اليمنية.

وكانت الحكومة اليمنية وافقت أول من أمس، على السماح بدخول عدد من سفن الوقود موانئ الحديدة وذلك بشكل استثنائي وبموجب طلب أممي .

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