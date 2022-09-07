الإمارات تدعو مجلس الأمن للتركيز على عمليات السلام

المصدر: دبي - البيان

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دعت دولة الإمارات مجلس الأمن إلى التركيز على عمليات السلام والتوقف عن القبول ضِمنياً بإدارة الصراعات بَدلاً من حلها، وإلى تعزيز الثقة بين المجتمعات المُضيفة وقوات حفظ السلام.

وألقت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، كلمة الإمارات في مجلس الأمن بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام: تعزيز وإصلاح عمليات حفظ السلام.

وقالت الحفيتي: ينتشر حوالي 78 ألف فرد من قوات حفظ السلام من أكثر من 125 دولة حول العالم سعياً لتنفيذ أول التزام يرد في ميثاق الأمم المتحدة بشأن إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، الأمر الذي يتطلب أن تكون عمليات السلام مرنة وفعّالة ومزودة بالموارد التي تمكنها من تنفيذ ولاياتها بالكامل.

تعزيز الثقة

ودعت دولة الإمارات مجلس الأمن إلى التركيز على عمليات السلام والتوقف عن القبول ضمنياً بإدارة الصراعات بدلاً من حلها.

وأضافت دولة الإمارات أن التأخر في التوصل إلى حلول، يخلق حالةً من الإحباط والاستياء وانعدام الثقة، تستغلها بعض الجهات التي لها مآرب خبيثة تضر بالأمم المتحدة وأولئك الذين تخدمهم هذه المنظمة.

لذلك، من المهم تعزيز الثقة بين المجتمعات المُضيفة وقوات حفظ السلام ومواجهة المعلومات المضللة والمغلوطة، عبر تسليط الضوء على الأهداف النبيلة التي تسعى عمليات السلام لتحقيقها.

نهج مخصص

وذكرت الحفيتي أنه بالرغم من أن إعادة التأكيد على الالتزام بحل الصراعات سيساعد بلا شك في معالجة هذه التحديات، إلا أنه ليس الإجراء الوحيد، حيث إن اتباع نهجٍ مخصص وديناميكي في تصميم الولايات وتوفير موارد للبعثات سيساعد على بناء وتعزيز الثقة في هذه البعثات بشكلٍ مستدام.

وأضافت: حان الوقت للنظر إلى حفظ السلام باعتباره شراكة بين كافة الجهات الداعمة لعمليات السلام، وأنه مثال واقعي على العمل متعدد الأطراف. وأكدت أن الإمارات ملتزمة بدعم عمليات السلام، بما في ذلك دعم جهود إصلاحها وتعزيز فعاليتها.

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