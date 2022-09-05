الإمارات تدين بشدة استهداف السفارة الروسية في كابول

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق، وللشعب الأفغاني الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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