عُمان تعليق الدراسة في المدارس بسبب الكهرباء

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان، اليوم "الإثنين"،عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي يوم غد الثلاثاء.

و منحت الوزارة مديريات التعليمية العامة في المحافظات صلاحية تحديد تلك المدارس بالتنسيق مع إداراتها بحسب تقييمها لأوضاع مدارسها،وفق وضع كل محافظة على حدة ، على أن يستأنف الطلبة الدوام يوم الأربعاء المقبل، بحسب وكالة الانباء العمانية.

وكان قد أفادت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عُمان في بيان أن أجزاءً من الشبكة الرئيسية للكهرباء في السلطنة تواجه بعض الانقطاعات، ويجري التعامل معها من قِبل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، ويجري إعادة التيار الكهربائي تدريجيًّا.

وأوضحت أن أكثر المحافظات تأثرا بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، وشمال وجنوب الشرقية، والداخلية، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى جميع أجزاء الشبكة خلال الساعات الأربع القادمة.

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