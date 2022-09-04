الوطني الاتحادي يشارك في الاجتماع السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالقاهرة

المصدر: وام

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شارك الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم، في الاجتماع السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي عقد بمقر مجلس النواب في جمهورية مصر العربية في القاهرة، ويستمر لمدة يومين.

وافتتح الاجتماع بكلمات للدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ومعالي المستشار أحمد مناع نائب رئيس الجمعية، ومعالي فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

وناقش المجتمعون مقترح إصدار مجلة، ومقترحات لتعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.

كما جرى خلال الاجتماع تكريم الأمناء العامين السابقين للبرلمانات العربية، حيث تسلم الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام الحالي للمجلس الوطني، درع تكريم أحمد شبيب الظاهري الأمين العام السابق للمجلس.

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