عبد الله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية باكستان

المصدر: وام

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أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً مع بيلاوال بوتو زردار، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وأكد سموه، خلال الاتصال الهاتفي، وقوف وتضامن دولة الإمارات مع باكستان في مواجهة تداعيات الفيضانات والسيول التي تشهدها عدة أقاليم باكستانية، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا هذه الظروف المناخية الصعبة وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد سموه عمق علاقات الصداقة الإماراتية الباكستانية، داعياً الله عز وجل أن يحفظ باكستان وشعبها، وأن ينعم عليها بالاستقرار والازدهار والرخاء.

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