مجلس الوزراء الكويتي يقرر إنهاء جميع مراسيم مجالس إدارات الهيئات والأجهزة الحكومية

المصدر: البيان

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قرر مجلس الوزراء الكويتي إنهاء كافة مراسيم مجالس إدارات الهيئات ومجالس الأمناء في الأجهزة الحكومية سواء كانت منتهية أو حتى من بقي على مراسيمهم سنتين أو أكثر، على أن يتم البدء بذلك من يوم الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، يشمل القرار على سبيل المثال لا للحصر مجالس وهيئات مثل: «مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للصناعة، ومجلس إدارة هيئة أسواق المال، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس أمناء جامعة الكويت، والأمانة العامة للتخطيط، والهيئة العامة للشباب والرياضة»، وغيرها من المجالس والإدارات الأخرى في جميع الوزارات.

ولفتت إلى أن عملية إعادة تعيين مجالس الإدارات الجديدة ستكون وفوق معيار «ماذا ستُقدم من خطط للنهوض بالجهاز؟».

وأكدت الصحيفة أن هناك لجان تقييم ستقف على أعمال رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، ومن كان مجتهداً منهم سيتم إعادة تعيينه، ومن لم يقدم شيء جديداً سيتم استبعاده، كما لم تستبعد دمج وإلغاء عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية.

وأشارت إلى أن إنهاء مراسيم الأجهزة الحكومية لن يشمل المجالس المُشكلة مؤخرا مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

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