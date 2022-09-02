جدة تستضيف قمة قادة دول البحر الأحمر وخليج عدن

المصدر: الرياض - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف مدينة جدة السعودية، الخميس المقبل، قمة قادة دول مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد مصدر رفيع المستوى في الخارجية السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه الدعوة لقادة دول المجلس للمشاركة في أعمال ومناقشات القمة التي تستمر يوماً واحداً. ويضم المجلس ثماني دول عربية وإفريقية. وتؤكد مصادر دبلوماسية أفريقية في الرياض أن جدول أعمال القمة يتصدرها تطورات الوضع في اليمن والقرن الإفريقي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز