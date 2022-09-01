أنور قرقاش: غورباتشوف شخصية تاريخية وتراجيدية

المصدر: (دبي - البيان)

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وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، ميخائيل غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفياتي، بأنه «شخصية تاريخية وتراجيدية في آن واحد».

وعبر تغريدة على موقعه الرسمي في «تويتر»، كتب معاليه: إن «ميخائيل غورباتشوف الذي رحل عنا (أول من أمس) شخصية تاريخية وتراجيدية في آن واحد».

وأضاف: «سعى لإصلاح الاتحاد السوفياتي والتعاون مع النظام الدولي منهياً الحرب الباردة والتدخل في أفغانستان وسباق التسلح، ليرى في النهاية تفكك الاتحاد بفعل التاريخ والاقتصاد». واختتم تغريدته: «العبرة أن التاريخ تكتبه النتائج وليس النوايا».

غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، تُوفي أول من أمس، عن 91 عاماً بعد صراع مع مرض وصف بالخطير.

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