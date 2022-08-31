مواقع التواصل تضج بمقولة لآخر زعماء الاتحاد السوفيتي عن الأمير سعود الفيصل

المصدر: البيان

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بالتزامن مع إعلان نبأ وفاة ميخائيل غورباتشيف الزعيم السوفيتي الأخير الذي لعب دورا بارزا في تغيير خريطة العالم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقولة تاريخية منسوبة له عن وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأسبق الأمير سعود الفيصل، رحمه الله.

وأبرز نشطاء المقولة السابقة لميخائيل غورباتشوف والذي قال فيها، «لو كان لدي رجل كسعود الفيصل ما تفكك الاتحاد السوفيتي».

وقد برزت هذا المقولة بمقال لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حول الأمير سعود الفيصل بصحيفة الشرق الأوسط عام 2015، إذ أوضح أن ميخائيل غورباتشوف قال: "لو كان لدي رجل كسعود الفيصل ما تفكك الاتحاد السوفيتي".

وأضاف: "فمن يعرف الأمير سعود يدرك ذكاءه الفائق ودهاءه الذي يجعل الجالسين حول الطاولة يريدونه أن يقول المزيد إلا أنه كان يكتفي بالكلام المفيد والمباشر وكان دائما ينظر للأمور بمنظار مختلف، حيث يستطيع أن يربط الأحداث بتحليل مدهش ويتخذ قرارات قد تبدو لمن معه أن نتائجها مستحيلة..لكن الأيام سرعان ما تثبت عكس ذلك".

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الأمير سعود الفيصل شخصية من تلك الشخصيات النادرة التي صفحت كتب التاريخ الإسلامي والعربي والتي لا يملك المرء إلا أن يتوقف عند دهائها وشاعريتها ولطافة قولها وحزم فعلها.

يذكر أن ميخائيل غورباتشوف وُلد في 2 مارس1931 في بريفولنو بروسيا، ودرس في كلية الحقوق بجامعة موسكو (1955)، وانضم إلى الحزب الشيوعي في 1952 وعمل في مناصب مختلفة في الحزب على مدى العقدين المقبلين منها نائبا لمجلس السوفيت الأعلى، أعلى هيئة تشريعية في الاتحاد السوفيتي السابق (1970-1990).

يشار إلى أن الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود توفي يوم الخميس 2015/7/9 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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