السعودية تطلب من لبنان تسليم رجل هدد سفارتها في بيروت

المصدر: رويترز

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قال وليد بخاري سفير السعودية في لبنان إن بلاده تسعى إلى اعتقال رجل سعودي في بيروت وتسليمه إلى الرياض بعد أن هدد سفارة المملكة في بيروت الأسبوع الماضي.

وأضاف السفير عقب لقاء مع وزير الداخلية اللبناني أنه يدعو السلطات اللبنانية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية.

كما دعا البخاري قوات الأمن اللبنانية إلى مواصلة التصدي لعمليات تهريب المخدرات إلى السعودية، مشيرا إلى أن المملكة ضبطت 700 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من مخدر الحشيش تم تهريبها من لبنان أو عن طريقه منذ عام 2015.

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