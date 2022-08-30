الكويت تقرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية يوم 29 سبتمبر المقبل

المصدر: البيان

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قرر مجلس الوزراء الكويتي الموافقة على تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هجري الموافق 29 سبتمبر 2022 ميلادي.

وأشار الحساب الرسمي لمجلس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين إلى اعتباره يوم راحة بحسب القرار الصادر.

وكانت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) نشرت في وقت سابق المرسوم (رقم 147 لسنة 2022) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر المقبل.

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