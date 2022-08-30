الكويت تتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية الحدود وتحث رعاياها على مغادرة العراق

المصدر: البيان

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اتخذت الجهات الأمنية والعسكرية في الكويت إجراءات مشددة لحماية الحدود الشمالية للدولة، تمثلت في تأمين الحدود بالشكل المطلوب والتحرك السريع لمواجهة أي تأزم ومنع أي عبث بأمن البلاد.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن الجهات الأمنية والعسكرية في البلاد اتخذت منذ الوهلة الأولى أقصى درجات الاستنفار لمراقبة الأوضاع في الداخل العراقي، وكذلك على الحدود الشمالية، ومتابعة التقارير الأمنية والعسكرية الواردة لحظة بلحظة.

وأكدت مصادر أمنية للصحيفة، أن الوضع الأمني الحالي على الحدود لا يدعو إلى القلق، وأن ما يدور يعد شأناً عراقياً داخلياً، مشيرة إلى أن الوضع داخل الأراضي الكويتية مطمئن.

وشددت المصادر على أن التعاون والتواصل الأمني مع الجانب العراقي يسيران بشكل جيد وفعال للوقوف على آخر التطورات، لافتة إلى أن السلطات الأمنية في البلاد تتابع أولاً بأول ما يدور في الداخل العراقي، خصوصاً بالقرب من المنافذ الحدودية.

بدورها، أهابت سفارة دولة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق تأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا.

وحثت السفارة المواطنين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته والتواصل معها على هاتف الطوارئ رقم 0096407802604123.

يذكر أن العراق شهد أمس الاثنين أحداثاً متسارعة أسفرت عن قتلى ومصابين وإغلاق مناطق وفرض حظر تجول.

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