رداً على صحيفة أوغندية.. بيان مهم من السفارة السعودية في أوغندا

المصدر: البيان

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أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا جمال بن محمد المدني، لم يُجرِ أي مقابلة صحفية أو يصدر بيانا خلال الأيام أو الأسابيع الماضية.

وقالت السفارة في بيان نشرته اليوم: إشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف الأوغندية المحلية في 29 أغسطس 2022، بخصوص مقابلة صحفية مع السفير السعودي لدى أوغندا جمال بن محمد المدني، تود السفارة أن توضح أن السفير المدني لم يُجرِ أي مقابلة صحفية أو يصدر بيانات خلال الأيام أو الأسابيع الماضية، ولذلك جرى التنويه.

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